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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مجلس الشباب الفلسطيني: مصر نقطة الأمان الباقية لشعبنا (فيديو)

السفير محمد عريقات
السفير محمد عريقات رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني

أكد السفير محمد عريقات، رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني، أن ملف تهجير الشعب الفلسطيني نتحدث به دائمًا وأخذ حيزا وحجما أكبر من حجمه في الفترة الأخيرة، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني هو من أسقط ملف التهجير منذ عام 1967، موضحًا أن الشعب الفلسطيني لن يوافق أن يكون بعد كل تلك الأعوام لما نازح أو لاجئ، متحدثًا عن دور مصر الكبير في حل القضية الفلسطينية.

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وشدد على أن الدولة المصرية بتمسكها بقرار رفض التهجير هو للحافظ على الهوية الفلسطينية حتى لا تسقط على أرض فلسطين، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "دي أم سي".

وأشار إلى أن القرار المصري واضح وصريح، موضحًا أن مصر من شاركت ومن كانت السبب الرئيسي في إفشال "صفقة القرن" السابقة والتي طرحت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي كان مبدأها الرئيس والأساسي هو تهجير الفلسطينيين بصوت مصر فلسطيني هو مصري.

وأوضح أن هناك تواصلًا دائمًا من الجانبين المصري والأردني والأطراف المحبة لفلسطين للتوصل لخارطة طريق واضحة ومشتركة من الجميع، مشددًا على أن هناك الملف الفلسطيني تشرف عليه الدولة المصرية وملف المصالحة وإنهاء الانقسام والمنفذ الوحيد لفلسطين تشرف عليه دولة مصر، معقبًا: "نقطة الأمان الباقية للشعب الفلسطيني".

وتابع: "أترحم على شهدائنا وأتمنى الشفاء للمصابين.. إسرائيل تتبجح وتخرج باقتراحات الجميع في غنى عنها".

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