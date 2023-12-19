تنفيذا لتوجيهات آل نهيان.. الإمارات تستقبل مرضى وجرحى فلسطين لتقديم الخدمات العلاجية

أعلنت دولة الإمارات عن استقبال الدفعة السادسة من الأطفال الفلسطينيين من الجرحى ومرضى السرطان، اليوم الثلاثاء في أطار مبادرة علاج 1000 من المصابين بأمراض السرطان، في مستشفيات الدولة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعلاج 1000 طفل فلسطيني من المصابين في الهجمات الإسرائيلية

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الدفعة السادسة وصلت على متن طائرة قادمة من مطار العريش إلى مطار أبوظبي، لافتة إلى أنها مكونة من 61 طفلا من الذين يحتاجون للرعاية الطبية، بالإضافة إلى 71 مرافقاً من عائلاتهم.

وسارعت دولة الإمارات منذ بدء قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى تقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع، حيث تم إطلاق عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية في الخامس من نوفمبر الماضي لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في القطاع.