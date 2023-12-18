الإثنين 18 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: أمريكا تتحدث بلغات مختلفة لم نعد نفهمها

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

علق إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، على الموقف الأمريكي الحالي بشأن مواصلة دعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة، مشددًا على أن هناك بعض التصريحات الجديدة التي أصبحنا نستمع اليها من قبل الإدارة الأمريكية والتي نأمل أن تصل إلى محطة تستطيع أن تستخدم نفوذها كاملة من أجل وقف إطلاق النار.

تعليق هام من مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان

واوضح أن هناك نقاش في مجلس الأمن حول مشروع قرار قدمته مصر وعنوانه "ضرورة أن يكون هناك معبر دائم ومستمر من أجل ضخ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة ترفض أمريكا أو استخدام كلمة "وقف إطلاق النار".

 

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تتحدث بلغات مختلفة لم نعد نستطع أن نفهم جيدًا ماذا تريد، مشددًا على أن يأمل اليوم أو غدًا أن يتم التصويت على المشروع المصري ولازالت هناك بعض الملاحظات من قبل الولايات المتحدة، موضحًا أن الإدارة الأمريكية صرحت بأن وقف إطلاق نار دائم هو متروك لدولة الاحتلال.

 

وتابع: "لا أفهم ذلك في ظل هذه المجازر والإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة"، موضحًا أن وزير الدفاع الإسرائيلي ذكر أن الأمر يستغرق وقت أطول من أجل القضاء على حركة حماس.

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