رمضان عبدالرازق: 5 أشخاص احذر من التعامل معهم

كشف الدكتور رمضان عبدالرازق، عضو اللجنة العليا بالأزهر الشريف عن خمسة أنماط مؤذية للبشر، حيث يحذر من صحبتهم وينصح بالابتعاد عنهم، بل ويشدد على الفرار منهم كما يفر المرء من الأسد.





قال الدكتور رمضان عبدالرازق، في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: إن هناك خمسة لا يجب علينا مصاحبتهم أبدا، بل جيب الفرار منهم إن أمكن وهما الفاسق والبخيل والكاذب والأحمق وقاطع رحمه.



لا تصاحب الفاسق

أوضح عضو اللجنة العليا بالأزهر أن النوع الأول هو الصاحب الفاسق لأنه يبيع صديقة بأقل القليل قائلاً “ الفاسق يبيعك بلقمة"



وقد وضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في لقاء تلفزيوني معنى كلمة "فاسق" بأنه الشخص الخارج عن أمر الله وشريعته، فيرتكب الآثام والمعاصي بإصرار خارجًا عن العدالة مما يجعله غير مقبول شهادته، مستشهدًا بالآية الكريمة في سورة الحجرات قال تعالى : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"



لا تصاحب البخيل



وحذر الدكتور رمضان عبد الرازق من مصادقة البخيل، لأنه يبخل عليك بالمال وأنت أحوج ما تكون إليه، فينقص منك حين تحتاجه. وفي هذا السياق قال الدكتور عمرو الورداني، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء في حوار تلفزيوني سابق أن المال بالنسبة للبخيل هو أعلى قيمة من العلاقات والعواطف، ويبخل على الأخرين ويكون سخيًا على نفسه،

وقد تكلم الله تعالى في محكم كتابه عن البخل فقال تعالى في سورة الحشر: ‏{وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}، وقال في سورة آل عمران {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}وأيضا في آيات سورة النساء {الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ}

في الحديث الشريف قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "واتقوا الشح ؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم" رواه مسلم.



لا تصاحب الكذاب



وذكر عضو اللجنة العليا بالأزهر أن الشخص الكاذب مثل السراب، مثله مثل المار في الصحراء وهو شديد العطش فيرى انكسار الضوء فيخيل إليه أنه ماء حتى إذا جاءه لم يجده، لذا يجب الابتعاد عن مصاحبة الكاذبين وقد حذرنا منهم الكتاب والسنة كثيرًا.



فيما ذكرت الإفتاء أن الكذب من صفات المنافقين فيقول تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: 1]، وفي الحديث الشريف: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ» رواه البخاري، فالمؤمن ينقص إيمانه بالكذب وخلف الوعد وخيانة الأمانة.





لا تصاحب الأحمق



قال عبد الرازق أن الأحمق هو مصدر لكل داء مستشهدًا بقول الشاعر: لكل داءٍ دواءٌ يُسْتَطَبُّ بهِ إلاّ الحماقَةَ أَعيتْ من يُداويها، فالأحمق حتى إذا أراد أن ينفعك يضرك، والأحمق في اللغة هو ناقص العقل ضعيف التصرف.







لا تصاحب قاطع الرحم



وأشار الدكتور رمضان عبد الرازق عن النوع الأخير المراد الحذر منه والابتعاد عنهم وهم قاطعين صلة أرحامهم قائلاً" لو كان له خيرًا في أهله كان له خيرًا فيك"



وذكرت الافتاء أن قطع الأرحام هو صفة من صفات الجاهلية والبعد عن الله وطريق للفساد في الأرض، فيقول الله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [محمد: 22]، فيما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قطع الرحم؛ فقال: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ» رواه مسلم.









