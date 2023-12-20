مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يقرر مواصلة الدعم الإغاثي والإنساني لقطاع غزة

قرر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب مواصلة الدعم لأهالي قطاع غزة جراء استمرار الممارسات الوحشية لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال).. مؤكدا على مواصلة هذا الدعم، لحين استقرار الأوضاع، وبدء عملية تدارك الاثار الاجتماعية والإنسانية الصعبة، لأهالي القطاع.

صرحت بذلك السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية في ختام أعمال الدورة 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج اليوم الأربعاء بالقاهرة.

وأشادت السفيرة أبوغزالة، في هذا الصدد، بحرص العديد من الدول العربية ، على تقديم الدعم الإغاثي والاجتماعي والإنساني والصحي، وحرصهم على المتابعة.

ووجهت الشكر إلى وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج على جهودها بصفتها نائب رئيس الهلال الأحمر، لتوصيل مساعدات مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب وكذلك مساعدات الدول العربية، والدول الصديقة، ومتابعتها الحثيثة لكافة التفاصيل ذات الصلة، وذلك في إطار توجهات الرئاسة المصرية التي توجهت لها بالشكر والتقدير على هذا المجهود الذي وصفته بالجبار.

وأوضحت أن الوزراء أقروا أيضا عددا من القرارات المهمة في إطار اختصاص المجلس لاسيما فيما يتعلق بالإعداد للقمة العربية القادمة، في دورتها (33) في مملكة البحرين وكذلك القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، ذلك بالإضافة إلى إقرار عدد من الاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بالقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والموضوعات ذات الصلة بكبار السن والأسرة والطفولة، ذلك فضلاً عن تقديم الدعم لعدد من المشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء.

وأشادت السفيرة أبو غزالة ، في ختام تصريحها ، بالتجهيزات المهمة التي قامت بها جمهورية مصر العربية..موجهة الشكر إلى الوزيرة نيفين القباج وكافة الجهات المعنية في الدولة المصرية لتنظيم أعمال الدورة في أفضل الظروف وأيسرها.

وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يفتتح وزراء الشؤون الاجتماعية العرب غدا /الخميس/، "مبادرة نور للأشخاص ذوي الإعاقة" والتي ترعاها جامعة الدول العربية ووزارة التضامن الاجتماعي، لتشكل نموذجا مهما على المستوى العربي في إطار تحقيق مبدأ العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما وجهت أبوغزالة الشكر إلى مريم المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر على جهودها خلال ترؤسها للدورة السابقة للمجلس (42).. مشيدة بالإنجازات التي تحققت خلال تلك الدورة وكذلك المبادرات التي قامت بها الوزيرة.