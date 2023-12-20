بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وساجردا يلا شوت اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وساجردا يلا شوت اليوم في الكونفدرالية الأفريقية ، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأربعاء مع نظيره الأنجولي ساجرادا في الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ووافق مسؤولو نادي ساجرادا الأنجولي على فتح مدرج كامل لجماهير الزمالك والجالية المصرية في أنجولا ، باستاد 11 نوفمبر في مباراة الفريقين ،وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على فتح مدرج كامل لجماهير الزمالك بالمجان لحضور اللقاء، يأتي ذلك بعدما قام مسؤولو الأبيض من قبل بمنح النادي الأنجولي 200 دعوة في لقاء الفريقين السابق في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات، والذي أقيم بالقاهرة وانتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد.

موعد مباراة الزمالك وساجرادا

وتنطلق مباراة الزمالك وساجرادا في السادسة مساء اليوم الأربعاء على ستاد 11 نوفمبر في أنجولا، على أن تذاع على قناة بي إن سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافق البعثة كل من أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.

ويتصدر الفريق ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

غيابات الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي

ويغيب عن الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي كل من:

محمود علاء ومصطفى شلبي بسبب الإصابة، ومحمود حمدى الونش لعدم الجاهزية، بينما يغيب أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري بقرار من مجلس إدارة الزمالك، ويغيب محمد حسام بيسو لأسباب فنية.

ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافق البعثة كل من أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.

ويتصدر الفريق ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها اليوم 20 ديسمبر الجاري.

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اضغط هنا لمشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا بث مباشر

ويتكون طاقم التحكيم من عيسى سي حكم ساحة، ويعاونه كل من الحاجي ماليك سامبا مساعد أول، ونوح بانجورا مساعد ثاني، وأدلبرت ضيوف حكم رابع.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الجنوب أفريقي بينيت كينث بايلي مراقبًا للمباراة، والكاميروني رفائيل ديفين مراقبًا للحكام.

مسيرة معتمد جمال مع الزمالك كمدير فني

وتعرض معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للخسارة الأولى مع القلعة البيضاء بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي 0/1، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وخاض معتمد جمال 6 مباريات مع الزمالك، حقق الفوز في أول 5 مباريات قبل أن يخسر أمام المصري في الدوري.

وفاز معتمد جمال في مباراته الأولى مع الزمالك على نظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.

والمباراة الثانية كانت أمام فيوتشر، واستطاع الأبيض الفوز بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

المباراة الثالثة كانت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية واستطاع الزمالك الفوز على أبو سليم بهدف نظيف.

بينما المباراة الرابعة كانت أمام سوار الغيني برباعية نظيفة للأبيض، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثانية في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

المباراة الخامسة كانت أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية وانتهت بالفوز بهدف نظيف لصالح القلعة البيضاء.

المباراة السادسة كانت أمام المصري في الدوري الممتاز وخسر الأبيض بهدف نظيف.