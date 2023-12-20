مونديال الأندية .. الأهلي راحة من التدريبات اليوم

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي غد الخميس ، استعدادًا لمواجهة أوراوا الياباني بعد غد الجمعة في لقاء تحديد الترتيب الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية الذي تستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية فعالياتها.



كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، منح لاعبيه راحة من المران، تجنبًا للإجهاد قبل مباراة تحديد المركز الثالث الجمعة المقبل.

الأهلي يختتم مرانه بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة..

وكان الفريق قد أنهى مرانه مساء أمس الثلاثاء على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وشهد المران محاضرة فنية من جانب كولر للاعبين، تحدث خلالها عن أهمية المباراة المقبلة، وطالبهم بطي صفحة المباراة السابقة والتفكير فقط في حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ثم أجرى اللاعبون مرانًا استشفائيًّا للمجموعة التي شاركت بشكل أساسي في لقاء الأهلي وفلومينينسي، كما قام اللاعبون بتدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، بينما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأحمر، مرانًا قويًّا لحراس الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.