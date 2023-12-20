مفتي الجمهورية يهنئ الشيخ مشعل الصباح على توليه أميرًا لدولة الكويت

هنأ مفتى الجمهورية فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام رئيسُ الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة تولِّيه مقاليد الحكم أميرًا لدولة الكويت

وقال مفتي الجمهورية "إن العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبَي مصر ودولة الكويت الشقيقة، ضاربة في أعماق التاريخ، ويشهد بها القاصي والداني".

أكد مفتى الجمهورية أن هذه المناسبة السامية تعدُّ حدثًا تاريخيًّا يعكس روح الوفاء والتفاني لخدمة الوطن والشعب الكويتي، متمنيًا مستقبلًا واعدًا تحت قيادته الرشيدة، يستكمل فيها مسيرة الأمير الراحل المغفور له بإذن الله، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيَّب الله ثراه، الحافلة بالمواقف الإنسانية والرؤية الحكيمة لرفعة دولة الكويت.

الأمن والرخاء والاستقرار

وتوجَّه مفتي الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل، أن يوفِّق صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، في مسيرته لتحقيق طموح الشعب الكويتي الكريم، وأن يديم على شعب دولة الكويت الشقيق التقدم والرخاء، ويُنعم على جميع الدول بالأمن والرخاء والاستقرار

على الجانب الآخر قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن قضية بناء الوعي ومواجهة الشائعات تُعَدُّ من أهم وأخطر القضايا التي تفرضها علينا مستجدات الواقع، ومجريات الأحداث، وما يدور حولنا من أحداث جسام متتالية، موضحًا أنها قضية تتعلق بالوعي وبمحاولة اختراق وتغييب هذا الوعي وبالعمل الدؤوب من قِبل جهات وجماعات مُغرضة متطرفة تعمل ليلَ نهار من أجل تغييب وعي المواطن وجعله آلة تستقبل بلا تفكير ولا تأمُّل ولا رَوِيَّة ما يُلقى لها من شائعات وأفكار.



وأضاف فضيلته في كلمته التي ألقاها بندوة "جيل ضد الشائعات" التي عقدتها كلية الدراسات الإسلامية بدمنهور أن علماء الشريعة عامة وعلماء الإفتاء بصفة خاصة، وكذلك علماء القانون كلهم معنيون بمتابعة المستجدات التي تدور في الواقع، ومسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن وضع الحلول الناجعة لكافة مشكلات وقضايا العصر المتأزمة، وهم جميعًا بفضل الله تعالى على قَدْر تلك المسؤولية، ولديهم الاستعداد الكامل والتكوين الدقيق والعقلية الواعية التي تسهم بشكل فعَّال في مواجهة كافة التحديات والصعوبات التي تواجه الوطن من قِبل مروجي الشائعات وصانعي الأكاذيب.