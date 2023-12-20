البصل جنن الناس.. تغيرات كبيرة في الأسعار ومفاجأت بالأسواق

ارتفعت عمليات البحث على "جوجل" بالسؤال عن سعر البصل في الأسواق، حيث يهتم عدد كبير من المواطنين في كافة محافظات الجمهورية بمعرفة سعره، وذلك بعدما شهدنا خلال الفترة الماضية ارتفاع في سعر البصل بالأسواق المحلية.

وكانت قد ارتفعت أسعار البصل خلال الفترة الماضية بشكل كبير وتخطي 40 جنيهًا، مما أدى إلى تدخل الحكومة للسيطرة على هذه الأزمة.

انخفاض أسعار البصل

وتشهد أسعار البصل انخفاضاً كبيراً في سعر الكيلو بالأسواق، وذلك في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل انخفاض أسعاره في الفترة الحالية.

ورصدت "بوابة الوفد" في جولة ميدانية، صباح اليوم الأربعاء، أسعار البصل، في سوق "سليمان جوهر بالدقي".

سعر كيلو البصل اليوم

وسجل سعر كيلو البصل الأحمر "الصعيدى" 34 جنيهًا بزيادة 4 جنيهات عن الأسبوع الماضى الذى كان يسجل 30 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو البصل الأبيض الأقل في القيمة الغذائية والطلب 28 جنيهًا.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات الخضروات والفاكهة بفروع منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة للوزارة كما وفرت كميات كبيرة من البصل بالمنافذ بأسعار منافسة ورخيصة.

سبب ارتفاع أسعار البصل

يذكر أن إنتاج مصر من محصول البصل يكفي احتياجات المواطن، حيث تعد مصر من أفضل 5 دول في العالم في إنتاج البصل، ويعد صادرات مصر هذا العام أقل من العام الماضي بـ 100 ألف طن، وذلك نتيجة قرار الحكومة خلال سبتمبر الماضي بوقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر ثم تمديد القرار ثلاثة أشهر أخرى مما يؤكد عدم وجود أزمة لكن المشكلة تعود إلى جشع بعض التجار واحتكارهم له.