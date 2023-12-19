بشرة سارة عن أسعار البصل (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرار مجلس الوزراء، بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر ضربة في مقتل لمحتكري البصل، مشيرا إلى أن القرار يسري حتى 31 مارس المقبل.

أسعار البصل انخفضت لأكثر من 7 آلاف جنيه في الطن الواحد

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع على قضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن أسعار البصل انخفضت لأكثر من 7 آلاف جنيه في الطن الواحد، والانخفاص مستمر الأيام المقبلة.

وأضاف أن قرار الحظر ضربة قاصمة للمحتكرين الذين يتلاعبون بالشعب، قائلا:"خلي يزرع عندكوا بقى"، مستدركا ان الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الزراعة، كشفت عن إخفاء آلاف الأطنان تحت القش.

ولفت أحمد موسى إلى أن المحتكرين للبصل يخفون آلاف الأطنان من البصل تحت القش في حين أن المواطن كان يبحث عن البصل.

وأردف: "الناس كانت بتشتري كليو البصل بـ 50 جنيها علشان الاحتكار وإخفاء البصل تحت أقوام القش في المحافظات، وده لم يحدث في مصر من قبل، جراء قيام التجار بعدم بيع البصل وعدم نزوله السوق وإخفائه".

أكد المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، أن البصل يتم زراعته فى شهر أغسطس وسبتمبر فى الصعيد، ويتم زراعته في شهر أكتوبر بالفيوم وبعد ذلك فى نوفمبر وديسمبر ويخرج 4 شهور للسوق.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، أنه فى شهر نوفمبر وديسمبر لا يوجد بصل مخزن، ووزير الزراعة وجه بحصر الشون المخزن فيها بصل وإذا كان بها كميات بسيطة لا نحرر ضده محضر، لأننا نعمل على تقنين مفارش البصل.



وتابع محمود عطا :"وجدنا بعض التجار أجرت مساحات من المزارعين لتبوريها وتخزين البصل عليها بهدف الاحتكار وتم تحرير محاضر وإبلاغ المزارع أن يتم نزول البصل في السوق".

وقال رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، إن الوضع فى محافظة الجيزة كان أكثر بشاعة مما رصدناه فى محافظة الدقهلية، حيث فى الجيزة وجدنا فيها قريتين 188 فدانا مخزنا عليها 150 ألف طن بصل، وتم تحرير محاضر لـ31 تاجر محتكر لسلعة البصل ".

وأوضح محمود عطا، أنه بعد تحرير محاضر للتجار، بدأ البصل يتوافر في السوق وستشهد مصر سعر كيلو البصل بـ20 جنيها.