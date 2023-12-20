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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سقوط المزيد من الشهداء والجرحى مع استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

استُشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء تجدد غارات طائرات الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

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وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عشرات الأشخاص، وإصابة آخرين، إثر قصف استهدف محيط المستشفى الميداني الأردني، بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

واستُشهد عدد من الأشخاص، ووقع عشرات الجرحى، جراء قصف استهدف نازحين بمدرسة المستقبل في حي الصبرة، شرق مدينة غزة.

وحاصرت قوات الاحتلال مركز إسعاف جباليا، الذي يؤوي 127 شخصا بين مسعفين ونازحين.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، أن طائرات الاحتلال قصفت مقر الجمعية وحي الأمل بخان يونس؛ ما أدى إلى إصابة 12 من طواقمها، بالإضافة عدد من النازحين.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة؛ ما أدى إلى تدميره بالكامل، سقوط شهداء، وإصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وتواصل طائرات الاحتلال ومدفعيته قصفها المكثف على جباليا، شمال قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 19650 شهيدا، بالإضافة إلى نحو 52 ألفا و600 جريح، فضلا عن آلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

 

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