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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مطار العريش يستقبل 5 طائرات تحمل 131 طنا من المساعدات لأهالي غزة

مساعدات لقطاع غزة
مساعدات لقطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي اليوم الأربعاء 5 طائرات تحمل على متنها 131 طنا من المساعدات المتنوعة ؛ لتوصيلها إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.

 

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وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد ، في تصريحات له اليوم ، إن الطائرة الأولي قادمة من بلجيكا وتحمل 35 طنا من المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية ومولد كهرباء وعدد 2 كونتر، الثانية من ماليزيا وتحمل 57 طنا من المواد الغذائية والطبية، الثالثة من السعودية وتحمل 17.5 طن من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية ، الرابعة من الأردن وتحمل 6 أطنان من المستلزمات الطبية الخاصة بالأطفال والنساء ، والخامسة من المانيا وتحمل 15.5 طن من المواد الإغاثية والخيام.

وأشار زايد إلى أن مطار العريش الدولي استقبل منذ 12 أكتوبر الماضي 325 طائرة حملت نحو 9631 طنًا من المساعدات المتنوعة حيث تم تخزينها في 8 مخازن مؤمنة في مدينة العريش ونقلها الي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلالين الأحمر المصري والفلسطيني.

ونوه بأن المساعدات التي حملتها هذه الطائرات مقدمة من 35 دولة عربية وأجنبية و15 منظمة إقليمية ودولية، وهي عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف مجهزة.

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