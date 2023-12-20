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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

غزة تنزف.. جيش الاحتلال يفجر 56 مبنى بحي الشجاعية

غزة
غزة

أعلنت الصحيفة الإسرائيلية "يديعوت أحرونوت"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر 56 مبنى في أطراف حي الشجاعية بقطاع غزة، حيث دارت اشتباكات عنيفة الأسابيع الأخيرة أدت إلى مقتل العشرات من جنوده. 

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واعتبرت صحف دولية صباح اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يدفع أهالي غزة إلى الموت الجماعي بطريقة أخرى غير قصفهم وإبادتهم بالقنابل المحرمة دوليًا.

كما نقلت صحف عدة عن تحذيرات المنظمات الدولية من استهداف الاحتلال لكل المرافق والأعيان المدنية في غزة.

وحذرت منظمة اليونيسف من أن الظروف الصحية الصعبة وقلة المياه ينذران بانتشار أمراض خطيرة بقطاع غزة وربما يكون نتيجتها موت كبير.

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