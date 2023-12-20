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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مركز إسعاف في جباليا (فيديو)

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أكد عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مركز إسعاف في جباليا، ويقطع الاتصالات عنها.

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جيش الاحتلال

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية” أن جيش الاحتلال يواصل أيضا استهداف الطواقم الطبية والمستشفيات في غزة، ونطالب بإدخال مزيد من المساعدات الطبية حتى نتمكن من تقديم الخدمات للمصابين والمرضى.

 قلة الوقود

وتابع: “نعاني من قلة الوقود اللازمة لتشغيل سيارات الإسعاف بالقطاع، ولدينا 18 سيارة تعمل في المناطق التي تشهد قصفا مكثفا في غزة”.

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