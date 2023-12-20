وزير الخارجية البريطاني يزور مصر والأردن لبحث وقف دائم لإطلاق النار في غزة

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء أن وزيرالخارجية ديفيد كاميرون سيتوجه إلى مصر والأردن هذا الأسبوع ؛ لدفع الجهود الرامية إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق المزيد من الهدن الإنسانية في غزة.

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية ، سيسعى كاميرون خلال محادثاته مع قادة مصر والأردن إلى إحراز تقدم في الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين وزيادة المساعدات لغزة.

ومن المقرر أن يرافق كاميرون في زيارته للشرق الأوسط وزيرالدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد.

وقبل الزيارة ، قال كاميرون: "أقوم هذا الأسبوع بزيارتي الثانية للمنطقة لدفع المساعي الرامية إلى إيصال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح المحتجزين المتبقين".

وأضاف وزيرالخارجية البريطاني "فيما يتعلق بالمساعدات، سأسعى للبناء على قرار إسرائيل بفتح معبر كرم أبوسالم لضمان وصول المزيد من المساعدات والوقود إلى غزة، عبر أكبر عدد ممكن من الطرق".