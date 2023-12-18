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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمير قطر يُهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

أمير قطر
أمير قطر

 هنأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة لإدارة البلاد لمدة 6 سنوات مقبلة.

 بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، برقية تهنئة إلي أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنيًا له التوفيق والسداد، وللعلاقات الأخوية بين البلدين دوام التطور والنماء، حسبما ذكر وكالة الأنباء القطرية.

عبدالفتاح السيسي يفوز في الانتخابات الرئاسية: 

 أعلن المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة مصر لمدة 6 سنوات مقبلة.

 وقالت الوطنية للانتخابات أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا.

 وأوضح البدوي، خلال  مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، إنّ عدد المقيدين بقاعدة الناخبين 67 مليونًا و32 ألفًا و437 ناخبًا.

وأضاف: "عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44 مليونًَا و777 ألفًا و668 ناخبًا بنسبة مشاركة وصلت إلى 66.8%".  

 وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 بنسبة 98.9% من إجمالي الحضور، وعدد الأصوات الباطلة 489 ألفًا و307 أصوات بنسبة 1.1% من إجمالي الحضور".

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