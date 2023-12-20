محاضرات أدبية وورش حكي للأطفال بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية واللقاءات التوعوية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر ديسمبر الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وعقدت مكتبة جرفس الفرعية، ورشة حكي لقصة بعنوان "أصحاب بجد"، تأليف الدكتور علي راشد، بحضور طلاب مدرسة جرفس الابتدائية، نفذتها أسماء أحمد مديرة المكتبة، تقدم القصة نموذجا رائعا في التعاون، والإلتحام الوطني بين المسلمين والأخوة الأقباط، وتؤكد علي وحدتهم وروح الآخاء بينهم.

وشهدت مدرسة النزلة المشتركة ورشة حكي حول قيمة التعاون والمشاركة، أعدتها مروة سيف أمينة مكتبة النزلة، تحدثت فيها حول أهمية التعاون بين أفراد الأسرة، مما يحقق السعادة والتفاهم، وكذلك بين كافة فئات المجتمع، فإن تأثير التعاون على حياة المواطنين في المجتمع ذاته، ترتقي به أيضا إلي أفضل المستويات في كل المجالات الحياتية.

وإستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، نظمت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة يوما ثقافيا ترفيهيا، بحضور طالبات مدرسة محسن طنطاوي الاعدادية، تم خلاله مسابقات ثقافية متنوعة، ومناقشة بعض المعلومات العامة، نفذها كلا من هناء حسن مسئول مكتبة الطفل، وهند عبد التواب، إلي جانب لعبة الأمثال الشعبية وعروستى نفذتها عبير ناجى، وتحت عنوان "قصص وقيم أخلاقية" تأليف محمدفرج، أعدت رضا محمد أمينة المكتبة، ورشة حكي، ناقشت خلالها التمييز بين الخير والشر، والتفريق بين الخطأ والصواب، وترسيخ قيم التعاطف والرحمة، والعطاء والمحبة والتعايش، والتسامح وقبول الآخر.

"دور المكتبات في نشر الوعي".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وعقدت مكتبة سيلا الفرعية محاضرة بعنوان "دور المكتبات فى نشر الوعي"، بمدرسة سيلا الاعدادية، تحدث فيها نور حسين قائلا: أن للمكتبة دور بارز في تطوير وتكوين فكر المجتمع وثقافته، حيث تعمل على نشر الوعي المعلوماتي والثقافي، وذلك من خلال توفير الوسائل التي تعين الطالب على كسب المعرفة والإلمام بالثقافة العامة، فهي تحتوي على مجموعة من المصادر، والكتب، كما أشار إلي المحاضرات الثقافية والأدبية والدينية التي تقدمها المكتبات لأهل القرية. من جانب آخر، أقيمت ورشة أشغال يدوية لعمل نتيجة العام الجديد من الخرز، نفذها مشرفي نادى المرأة بقصر ثقافة الفيوم، كما أعدت مكتبة منية الحيط مسابقة ثقافية بعنوان "سؤال وجواب"، أدارها ياسر عبد الرحمن أخصائي النشاط بالمكتبة.