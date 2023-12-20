دعاء فاروق تتصدر التريند وتكشف معاناتها مع السرطان في واحد من الناس

تصدرت الإعلامية والمذيعة الدينية دعاء فاروق التريند على مؤشرات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي في حلقة خاصة جمعتها بزوجها عماد مختار.



مرحلة اكتشاف المرض



كشفت دعاء خلال حديثها مع عمرو الليثي تفاصيل معاناة زوجها عماد مختار مع مرض السرطان، حيث أصرت على زوجها ليقوم بزيارة الطبيب بعد معاناة مع آلام شديدة في الضهر لم تهدأ بالمسكنات، حيث وصفته بالشخصية الكتومة التي تستحمل الآلام في صمت، وبعد الفحوصات تبين إصابة زوجها بسرطان في القولون والمستقيم.



وتابعت أنها تواصلت على الفور مع الإعلامي شريف مدكور ليرشدها إلى طبيب و جراح الأورام الذي يتعامل معه، نظرًا لتجربة مدكور مع سرطان القولون فيما مضى، ومن هنا بدأت رحلة العلاج مع السرطان، بين دعاء وزوجها بدون عِلم والده ووالدته، وساندتهم أخت عماد مختار(التؤم) والتي توفت بعد شهرين من إصابة بالسرطان فجأة بدون أسباب مع صغر سنها.



مرحلة الصدمة



وعن تقبلها للصدمة ومساندتها لزوجها قالت دعاء، أنها لم تكن تتخيل مقدار الوجع والآلام التي يشعر بها مريض السرطان وعائلته، رغم أن كونها مذيعة جعلها تلتقي بالكثير من مكافحين السرطان، ولكن في نهاية الأمر لم تكن هي جزء منها قصصهم على رغم من تعاطفها الكبير معهم، فكانت تسانده وتمازحه طول الوقت حتى يتماسك ومن ثَمَ تنفرد بنفسها باكيه.





مرحلة التقبل والشفاء





مؤكدة ضرورة الحالة النفسية لمريض السرطان، حيث وضحت أن زوجها كان يضرب رأسه في الحائط من شدة الآلام، وقد زاد الوضع سوءً بعد وفاة أخته التؤم، حيث شاهدته يبكي لأول مرة، فقد كان متماسكً وصابرًا حتى عند تلقي خبر إصابته بالسرطان، وقد مرت تلك الأيام بسبب تماسكهم سويًا وتقدير زوجها لوجودها بجواره.



ومن جانبه قال عماد إنه اكتشف دعاء في هذه المحنة والرحلة الصعبة، فعلى الرغم من ضعف قلبها وسرعة بكائها كانت تتماسك أمامه وتزيل قلقه، وقالت دعاء إن تلك المعاناة جعلتها تدرك قيمة الأشياء التي كانت تمتلكها من قبل وخاصة زوجها.



وتناولت الحلقة كواليس خاصة عن قصة زواجها بعماد مختار وفارق السن بينهم، ومعاناتها مع مرضها واستئصال الرحم التي تحدثت عنها للمرة الأولى، وحملت مفاجأة لزوجها خلال فيديو خاص من والدته تعبر فيه عن مدى حبها لابنها وبِره بها.









