أسعار اللحوم اليوم الأربعاء بالأسواق والمزرعة

أسعار اللحوم.. تشهد أسعار اللحوم خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء من أرض المزرعة، تبايناً، على مستوى جميع أنواعها، إذ سجل سعر اللحم البقري المستورد الأسباني نحو 150 جنيهًا «وزن 100 كيلو»، فيما سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) نحو 145 جنيهًا للكيلو، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق وبين المحافظات.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار اللحوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية والمزرعة، إذ تحرص الوفد على تقديم كل المعلومات التي تهم المواطن ومتابعيها للوقوف على آخر المستجدات السعرية التي تطرأ على ساحة اللحوم، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار اللحوم الحية في مصر اليوم

اللحوم

سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 500 كيلو) عند 125 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 400 كيلو) عند 126 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 300 كيلو) عند 130 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 250 كيلو) عند 132 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 200 كيلو) عند 115 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 100 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) عند 142 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) عند 145 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 200 كيلو) عند 135 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر اللحم البقري المستورد الاسباني بنحو 155 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

سجل سعر اللحم البقري المستورد الأرجواني بنحو 150 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الأوكراني نحو 133 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد هولشتين نحو 128 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 136 جنيهًا (وزن 500 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 138 جنيهًا (وزن 400 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد جنوب البرازيل نحو 140 جنيهًا (وزن 400: 600 كيلو).

ومن ناحية أخرى فإن وزارة الزراعة تقوم باستمرار بالطرح في منافذها على مستوى الجمهورية لحومًا بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين.