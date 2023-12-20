200 جنيه انخفاضًا في سعر طن الأرز صباح اليوم الأربعاء

سعر الارز.. واصل سعر طن الأرز خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء حالة الأنخفاضات على مستوى جميع الأنواع في السوق المحلي، عقب سلسلة من الأرتفاعات الحادة خلال الفترة الماضية، وسط ارتفاع الطلب، وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، تراجعًا بنحو 200 جنيه، ليسجل سعر الطن 28,000 جنيه.

وتراجعت أسعار الأرز الشعير بمقدار 200 جنيه للطن، وهبطت أسعار الأبيض بمقدار 200 جنيه للطن، بينما استقر سعر تداول الكيلو لدى المستهلك.

وفي وقت سابق، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية-علي المصلحي، أنه لا توجد أزمة رئيسية في أسعار الأرز، وأن هناك اكتفاء ذاتي من السلعة وليس هناك نقص في المعروض.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأرز، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتحرص بوابة الوفد يوميا وبصورة لحظية على تقديم كافة المعلومات اللازمة وفق أخر تحديث لجميع السلع لاسيما أسعار الأرز، وجاءت أسعارها على النحو الأتي:

أسعار الأرز للجملة اليوم الاربعاء

الارز

أرز الشعير

سجلت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، انخفاضًا بنحو 200 جنيه، في الأسواق المحلية، ليبلغ سعر الطن 18,000 جنيه.

وهبطت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» بمقدار، 200 جنيه لسعر الطن، حيث سجل 17,500 جنيه.

الأرز الأبيض

وشهدت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، تراجعًا بنحو 200 جنيه، ليسجل سعر الطن 28,000 جنيه.

وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» انخفاضًا بنحو 200 جنيه، ليبلغ سعر الطن 27,000 جنيه.

سعر الأرز للمستهلك

وجاء سعر كيلو الأرز للمستهلك 30 جنيهًا.