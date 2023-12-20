بريطانيا: تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين

كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية اليوم الأربعاء أن معدل التضخم في المملكة المتحدة تراجع الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين ، إذ ساعد انخفاض أسعار الوقود في انخفاض أكبر من المتوقع.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني : "إن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك انخفض إلى 3.9% في نوفمبر، بانخفاض من 4.6% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021 ".

وكانت الحكومة البريطانية قد حددت هدفا لخفض التضخم إلى النصف في عام 2023، على الرغم من أن المعدل الحالي لايزال أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪.

وقال وزير المالية البريطاني جيرمي هانت: "مع انخفاض التضخم إلى أكثر من النصف، بدأنا في إزالة الضغوط التضخمية من الاقتصاد"..مضيفا : "إلى جانب التخفيضات الضريبية على الأعمال التي تم الإعلان عنها في بيان الخريف، فإن هذا يعني أننا عدنا إلى الطريق نحو نمو صحي ومستدام لكن العديد من الأسر لاتزال تعاني من ارتفاع الأسعار، لذا سنواصل إعطاء الأولوية للتدابير التي تساعد في التغلب على ضغوط تكلفة المعيشة".

من جانبها .. قالت المستشارة البريطانية في حكومة الظل راشيل ريفز: "إن انخفاض التضخم سيأتي بمثابة ارتياح للعائلات ، ومع ذلك بعد 13 عاما من الفشل الاقتصادي في ظل حكم المحافظين، لاتزال الطبقة العاملة في وضع أسوأ".

وأضافت :إن الأسعار لاتزال ترتفع في المتاجر، وفواتير الأسر آخذة في الارتفاع، ويواجه أكثر من مليون شخص ارتفاع أقساط الرهن العقاري في العام المقبل بعد أن دمر المحافظون الاقتصاد".

ويأتي الانخفاض الحاد الإضافي في التضخم بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته بريطانيا في أكتوبر الماضي، عندما انخفض التضخم من 6.7٪ في سبتمبر، مما مكن رئيس الوزراء ريشي سوناك من إعلان انتصار مبكر في هدفه المتمثل في خفض التضخم إلى النصف بحلول نهاية العام.