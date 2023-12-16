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السبت 16 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بريطانيا: أوكرانيا تعرضت لواحدة من أسوأ الهجمات الإلكترونية منذ بدء العملية الروسية

وزارة الدفاع البريطانية
وزارة الدفاع البريطانية

أفادت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تحديث استخباراتي لها، اليوم السبت، بأن أوكرانيا تعرضت لواحدة من أسوأ الهجمات الإلكترونية منذ بدء العملية العسكرية الروسية عليها.

وذكرت الوزارة وفقا لصحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أنه "في 12 ديسمبر 2023، تعرضت شركة كييف ستار أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في أوكرانيا، لهجوم إلكتروني استمرت تأثيره لمدة 48 ساعة على الأقل مما أثر على خدمات الهاتف المحمول والبيانات الخاصة بالشركة".

وأوضحت الدفاع البريطانية أن كييف ستار تزود أكثر من نصف سكان أوكرانيا بخدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول والمنزل الأمر الذي ترك المستخدمين دون إشارة في الهواتف وجعلهم غير قادرين على استخدام الإنترنت.

من جانبها، أعلنت كييف ستار في وقت سابق عقب الهجوم الإلكتروني عليها، أنه لم يتم اختراق أي بيانات شخصية أثناء الهجوم.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية "أن الهجوم الإلكتروني أدى لتعطيل صفارات الإنذار للغارات الجوية وبعض البنوك وأجهزة الصراف الآلي ومحطات نقاط البيع"، لافتة إلى أنه تم استهداف بنك منو بنك الأوكراني في الوقت نفسه، بهجوم حجب الخدمة الموزع مما أدى إلى تعطيل الوصول إلى الموقع الإلكتروني للبنك.

واختتم الدفاع البريطانية، بإنه "مع تأثر موارد الحكومة الأوكرانية وخدمات الطوارئ، فمن المحتمل أن يكون هذا الحادث واحدًا من الهجمات السيبرانية التخريبية الأكثر تأثيرًا على الشبكات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية".

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