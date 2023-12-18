الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ملك إسبانيا وولى عهد بريطانيا يصلون إلى الكويت للعزاء في الشيخ نواف

الأمير الراحل الشيخ
الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وصل ملك إسبانيا فيليبي خوان كارلوس على رأس وفد رسمي، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وولي عهد بريطانيا الأمير وليام أمير ويلز، اليوم الاثنين، إلى مطار الكويت الأميري لتقديم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما وصل إلى الكويت كل من: رئيس الاتحاد السويسري ألان بيرسيت، ورئيس وزراء باكستان أنور الحق ككار، ووزراء خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، وكوريا الجنوبية بارك جين، وبنجلاديش أي كاي مؤمن، ورئيس المجلس الملكي الخاص لكندا هارجيت ساجان، والمبعوث الخاص لرئيس وزراء اليابان دي سوكي موري.

وكان في استقبالهم والوفود المرافقة على أرض المطار، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولفيف من كبار رجال الدولة بالكويت، وأسرة آل الصباح.

وفي السياق، بعث رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان برقية تعزية إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة بعثا برقيتي تعزية مماثلتين.

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