المحلة تعقد لقاءًا جماهيريًا لاستقبال شكاوى المواطنين

عقدت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الأربعاء، جلسة لقاء جماهيري لتلقي شكاوى المواطنين بحضور المحاسب السعيد الصياد سكرتير ديوان رئاسة مركز المحلة.

وتم خلال اللقاء تلقي عدد من الشكاوى حيث تم بحث شكوى أحد المواطنين من عزبة لومانة التابعة للوحدة المحلية ببشبيش من تعدى جاره على أملاكه وتم على الفور التكليف بعمل معاينة لرفع الضرر عن المواطن.

وبحث اللقاء، طلب أحد المواطنين بقرية بطينة التابعة للوحدة المحلية بمحلة أبو علي برغبته في ترميم جدار المصنع الخاص به و تم احالة الطلب للوحدة المحلية وللإدارة الزراعية.

وحرصا على سلامة المواطنين، تم بحث شكوى بناحية قرية الدواخلية وتكليف المنشآت الآيلة للسقوط على وجه السرعة، بعمل معاينة لمنزل غير مأهول بالسكان بالقرية، نظرا لكونه آيلا للسقوط.

وشارك فى اللقاء سكرتير الوحدة المحلية بالبنوان، ومسئولى القسم الهندسى بوحدة محلة أبو علي، ورضا الشناوى مسئول اللقاء الجماهيرى بخدمة المواطنين.