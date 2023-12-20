سعر طن القمح صباح اليوم الأربعاء بعد الصعود الأخير في الأسواق

سعر القمح.. تشهد أسعار القمح خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار، وثبت طن القمح الروسي بنوعيه، كما ثبت الأوكراني، وذلك عقب الصعود الأخير، خلال تعاملات أمس والذي سجل بنحو 500 إلى 600 جنيه للطن.

وفي هذا الصدد، أعلنت الهيئة العامة المصرية للسلع التموينية شراء 420 ألف طن من القمح الروسي، وقالت الهيئة إن الشراء يشمل 210 آلاف طن من القمح الروسي للشحن في الفترة من 10 إلى 20 يناير، و210 آلاف طن من القمح للشحن في الفترة من 21 إلى 31 يناير.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر طن القمح اليوم الاربعاء

القمح

قمح روسي بروتين 12.5%

استقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند 14,000 جنيه للطن.

قمح روسي بروتين 11.5%

وثبت سعر القمح «بروتين 11.5%»، عند 13,800 جنيه للطن، دون تغيير.

قمح روسي 12.5% بورصة السلع

وظل سعر طن القمح الروسي في بورصة السلع عند 13,500 جنيه.

قمح أوكراني بروتين 11.5%

وسجل سعر القمح «بروتين 11.5%»، عند 13,600 جنيه للطن.

سعر القمح للمستهلك

وصل سعر كيلو القمح اليوم الأربعاء لـ22 جنيهًا للمستهلك.

أسعار القمح عالميًا

انتعشت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية التداولات الصباحية في بورصة شيكاغو، حيث زاد عقد مارس 24، لتداول الذرة ليصل إلى 624.5 سنت لكل بوشل بمقدار ارتفاع 1.75 سنت، (وقت نشر هذا الخبر).

وارتفع عقد مايو 2024، لتداول الذرة بمقدار 1.75 سنت، ليسجل 635 سنتًا لكل بوشل.