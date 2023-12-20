الفيضة الصغرى ليست الأخيرة.. نوات خطيرة تضرب الإسكندرية خلال الشتاء

النوات .. تشهد محافظة الإسكندرية خلال فصل الشتاء الذي يبدأ في الثاني والعشرين من ديسمبر كل عام وتحديدًا الجمعة المقبلة العديد من النوات التي تضرب عروس المتوسط، بعدما شهدت بعضها خلال فصل الخريف الذي ينتهي فلكيًا غدًا الخميس 21 ديسمبر.

وتعد النوة من أبرز الظواهر المناخية التي تتعرض لها الإسكندرية، والتي يحدث بها هبوب شديد للرياح مما يُثير ارتفاع موج البحر، إذ تعد هذه الظاهرة طبيعية ومرتبطة بتغيرات الطقس وفصول العام.

وتتعرض الإسكندرية خلال هذه الفترة إلى نوة الفيضة الصغرى الذي تتسم بانخفاض درجات الحرارة وهبوب للرياح التي تجعلنا نشعر ببرودة الطقس على كافة أنحاء البلاد.

ولكن نوة الفيضة الصغرى لم تكن الأخيرة خلال فصل الشتاء، ولكن تشهد الإسكندرية عدة نوات كالآتي:

نوة عيد الميلاد تبدأ 28 ديسمبر وتستمر يومين

نوة رأس السنة تبدأ 2 يناير وتستمر أربعة أيام

نوة الفيضة الكبيرة تبدأ 12 يناير وتستمر 6 أيام

نوة الغطاس تبدأ 19 يناير وتستمر ثلاثة أيام

نوة الكرم تبدأ 28 يناير وتستمر 7 أيام

نوة الشمس الصغيرة تبدأ 18 فبراير وتستمر 3 أيام

نوة الحسوم تبدأ 9 مارس وتستمر 7 أيام

نوة الشمس الكبيرة تبدأ 18 مارس وتستمر يومين

نوة العوة وبرد العجوزة تبدأ 24 مارس وتستمر 6 أيام

ومع انتهاء نوة العوة والتي تعد الأخيرة خلال الشتاء، تبدأ رياح الخماسين لتعلن شم النسيم ويأتي فصل الربيع الذي يعتدل فيه الطقس ويكون أكثر دفئًا ثم يأتي فصل الصيف.