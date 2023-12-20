للأسبوع الثانى.. حميد الشاعرى يتصدر احتفالات الموسيقى العالمية
شارك الكابو حميد الشاعرى فى إحياء أبرز الايفنتات الموسيقية فى العالم، وهو «سوند ستورم 23» الذى يشارك به 200 من صناع ونجوم الموسيقى حول العالم.
وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع مشاركة حميد الشاعرى بشكل كبير، خاصة مع تقديمه مفاجأة للجمهور بغناء أغنية «عودة» بشكل جديد تماما لم يقدمه من قبل، خاصة أن حميد قرر تقديم الأغنية ريميكس بأسلوب موسيقى جديد، وسط حضور من مختلف الجنسيات.
وخلال ظهور حميد على المسرح، تفاعل الحضور معه، وأشادوا بأغنية «عودة» فى ثوبها الموسيقى الجديد، خاصة أن حميد أصر على تقديم الأغنية بشكل جديد تماما لم يقدمه من قبل، على الرغم من نجاح الأغنية منذ أول طرح لها منذ ما يزيد عن 30 عاما.
الجدير بالذكر أن حميد الشاعرى، شارك منذ عدة أيام بندوة تحمل عنوان «كيف تصنع أغنية عابرة للزمن»، ولاقت الندوة التى قدمها أبى يوسف، رواج كبير وتداول رواد السوشيال ميديا والمواقع الفنية المتخصصة، أبرز تصريحات حميد عن صناعة الأغنية، وأهم محطات موسيقية فى مسيرته، وحققت فيديوهات حميد الشاعرى فى «ساوند ستورم 23» أرقام مشاهدات مرتفعة فى مختلف منصات التواصل الاجتماعى.