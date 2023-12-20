وكيل صحة سوهاج يشارك في الاجتماع الدوري التنسيقي لهيئة المنظمة الدولية

شارك اليوم الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، يرافقه الدكتور محمد عبدالفتاح مدير المكتب الفني ومحمد جلال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وبحضور وكلاء عدد من الوزارات المعنية وبعض مسئولي الجمعيات الأهلية.

وناقش الاجتماع أعمال وبرامج الهيئة خلال الثلاثة أشهر الماضية وخططها المستقبلية التي سيتم تنفيذها بعدد من قرى مراكز المحافظة واستعرض الاجتماع المشروعات والبرامج والأعمال التي تم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة خلال الفترة الماضية والخطط التنموية التي تتبناها وسيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة مع وضع توصيات الاجتماع وما انتهى إليه في الاعتبار.

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الصحة، إلى الدور المهم الذي تقوم المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني وخصوصًا ما تقوم به الهيئة (plan) في المجال الصحي حيث تشارك في تنظيم القوافل وندوات التوعية وتدريب الرائدات الريفيات على برامج التوعية وإعداد الرسائل التثقيفية عن قضايا مجتمعية مهمة مثل ختان الإناث وزواج الأطفال والعنف حسب الجنس والنوع وكذلك ندوات توعوية عن الإدمان.

ولفت إلى اهتمام مديرية الصحة بسوهاج وتقديم كافة أوجه التعاون مع الجمعيات والهيئات والمؤسسات المختلفة من أجل تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى ضرورة العمل على رفع الوعي المجتمعي لمواجهة كافة الموروثات الخاطئة والعادات السيئة والإهتمام بقضايا المرأة والشباب من الجنسين وتأهيلهم ليكونوا قادرين على قيادة المجتمع في المجالات المختلفة.

وأشاد وكيل وزارة الصحة، بدور الهيئة والتي نفذت مشروعات وبرامج تنموية على أرض محافظة سوهاج وما زالت تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية لمديريات الصحة، التضامن، الشباب والرياضة، الأوقاف والتعليم وغيرها.