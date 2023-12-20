خطة جامعة حلوان لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

أعلنت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، خطة الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024 .

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على مسؤولي الكليات تذليل كل العقبات أمام الطلاب وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم خلال فترة الامتحانات.

ووجه رئيس جامعة حلوان بتنفيذ الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول بإعلان جدول الامتحانات للطلاب.

ونبه رئيس جامعة حلوان بتجهيز القاعات وتوفير التهوية الجيدة، وعمل الصيانات اللازمة، لتوفير مناخ ملائم لطلاب الجامعة لأداء الامتحانات.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب أنه وفقا لأعمال الامتحانات وفى ظل التحول الرقمى تم استلام الترشيحات للملاحظين من داخل وخارج الجامعة (إدارات ووحدات الجامعة المختلفة)، وتم فحص المسجلين أول بأول وتوزيعهم مع الكليات وإرسال رسائل لهم لمعرفة الكلية المرشح لها ، وتم ترشيح الاسماء النهائية لأعمال الملاحظة وإرسال الأسماء للكليات وفقاً للأعداد المطلوبة.



وفيما يخص جداول امتحانات جامعة حلوان، تم استلام نسخة من جداول الامتحانات وإعداد جدول عام شامل لكل امتحان بالكليات لسهولة عملية المتابعة وتسكين الكليات وتحديد ايامها سواء بالمدرجات ومبنى الامتحانات أو القاعات، بجانب توفير قاعة مخصصة ومجهزة لطلاب الدمج، وتوفير مكان مخصص بالمدن الجامعية لعقد امتحانات للحالات المرضية.

أماكن عقد امتحانات جامعة حلوان

أعلن قطاع شئون التعليم والطلاب في جامعة حلوان عن أماكن عقد الامتحانات وهى مبنى الامتحانات وبها 120 لجنة، ومبنى المعامل والفصول تم تخصيص ست مدرجات بواقع 87 لجنة، تخصيص 18 مدرج.

وايضا تم إعداد وتجهيز سيارات وكنترولات اللجان الخارجية (السجن، والمستشفيات).

ونوهت جامعة حلوان بتوفير سبل الراحة لطلابنا خلال ادائهم الامتحانات تم مخاطبة الإدارة الهندسية ومركز الصيانة لتجهيز أماكن الامتحانات من أعمال الصيانة والكهرباء والإضاءة والتهوية وخلافه.

وفيما يخص الامتحانات الإلكترونية تم إعداد وتجهيز معامل الإختبارات الإلكترونية للقطاع الصحى والكليات المدرجة حديثاً التى بها امتحانات إلكترونية وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة بتوفير القاعات المخصصة لها.

استعدادات امتحانات جامعة حلوان

١. توفير كل سبل الدعم والرعاية لهم خلال فترة الامتحانات.

٢. اتخاذ الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول بإعلان جدول الامتحانات للطلاب.

٣. تجهيز القاعات وتوفير التهوية الجيدة، وعمل الصيانات اللازمة، لتوفير مناخ ملائم لطلاب الجامعة لأداء الامتحانات.

٤. توفير قاعة مخصصة ومجهزة لطلاب الدمج، وتوفير مكان مخصص بالمدن الجامعية لعقد امتحانات للحالات المرضية.

٥. تجهيز أماكن الامتحانات من أعمال الصيانة والكهرباء والإضاءة والتهوية وخلافه.

٦. إعداد وتجهيز معامل الإختبارات الإلكترونية للقطاع الصحى والكليات المدرجة حديثاً.