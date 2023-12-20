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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

هل يمكن تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء؟.. مفاجأة للمواطنين

مخالفات البناء
مخالفات البناء

تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء من الأسئلة المهمة التي تستحوذ على اهتمامات المواطنين الذين يرغبون في التصالح على المخالفات، لاسيما أن مشروع القانون يحدد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر عن 50 جنيهًا، وألا يزيد على 2500 جنيه.

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مقابل التصالح في مخالفات البناء

ويجوز وفقًا لقانون التصالح الجديد التقسيط، وفي حالة السداد الفوري مقابل التصالح في مخالفات البناء، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا يتجاوز 25% من إجمالى مقابل التصالح في المخالفة.

التصالح في مخالفات البناء

كما يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات.

موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء

جدير بالذكر يتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء، وفقًا قانون التصالح في المادة 6 لمدة 6 شهور بعد إقرار اللائحة التنفيذية، حيث يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

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