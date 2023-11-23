وزير الإسكان يُصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالسادات والفشن الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ٣ قرارات إدارية لإزالة تعديات ومخالفات بناء بمناطق متنوعة تحت ولاية جهازى تنمية (مدينة السادات – مدينة الفشن الجديدة).

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بالمنطقة الجنوبية الشرقية – الحزام الأخضر بمدينة السادات، والمتمثلة في بناء غرف دور أرضي ومخزن، ومبنى مكون من دور أرضي، ومبنى ثان مكون من دور أرضي سقف خرساني، وغرفة سقف خشب، ومبنى ثالث مكون من دور أرضي سقف خرساني وجزء سقف خشبى، و5 مبان حوائط بدون أسقف، وذلك بدون ترخيص.

كما نصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري التعديات الواقعة على مساحة 1.84 فدان تقريباً المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والكائنة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، والمتمثلة في إقامة حوض ري وغرف بدون سند قانوني، وكذا التعديات الواقعة على مساحة 6.32 فدان تقريباً مملوكة للهيئة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، والمتمثلة في أعمال زراعة، وإقامة حوض ري، وغرفة بالبلوك بسقف خشب، وذلك بدون سند من القانون.

وشدد وزير الإسكان، على مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.



وطبقاً للقرارات يتولى جهازا تنمية (مدينة الفشن الجديدة – مدينة السادات) بمعاونة شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.