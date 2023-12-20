الزمالك وساجرادا.. موعد المباراة في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تحت القيادة الفنية لـ معتمد جمال، أمام نظيره ساجرادا الأنجولى بالكونفدرالية، بحثاً حسم التأهل لربع نهائي البطولة.

موعد مباراة الزمالك أمام ساجرادا الانجولى فى الكونفدرالية



ويلعب الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى فى السادسة مساء اليوم الأربعاء فى أنجولا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2024



وتذاع مباراة الزمالك وياجرادا اليوم فى مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 على قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

واستهل الأبيض مشواره في الكونفدرالية بنسختها الحالية، بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد، ثم حقق ابناء القلعة البيضاء ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

كما فاز الزمالك على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم اكتسح سوار الغيني برباعية دون رد، ثم فاز على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد.

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي".



