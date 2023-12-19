نصائح تجعل منزلك آمنًا من الحوادث الكهربائية في الشتاء

يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية فيس بوك بعض النصائح للمواطنين من أجل جعل المنزل آمنًا من الحوادث الكهربائية، عند تشغيل العديد من الأجهزة، خاصة السخان الكهربائي أو الدفاية خلال فصل الشتاء.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" أهم نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين لحماية المنازل من حوادث الكهرباء.

نصائح للحفاظ على سلامة الأسرة

تأكد من أن جميع الدوائر الموجودة بالقرب من مصادر المياه جرى تأمينها بقواطع أرضية.

عدم وضع تمديدات الأسلاك تحت الفرش أو السجاد في المنزل.

تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

وضع أغطية السلامة على جميع المقابس التي يمكن للأطفال الوصول إليها.

التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

تبديل المقابس الجدارية التالفة فورا.

افصل التيار الكهربائي عن الدفاية الكهربائية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة، وابتعد عن استخدامها كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس، وابتعد عن وضعها على قطع الأثاث القابلة للاشتعال، وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر.

وعند استخدام السخان في فصل الشتاء، ابتعد عن ضبطه عند درجات الحرارة المرتفعة، ولا تقم بتشغيله طوال اليوم، واحرص على أن تكون المسافة بين السخان والصنبور أقل من 10 أمتار.