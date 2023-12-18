الشتاء يدق البيبان.. حالة الطقس آخر أيام الخريف

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الأيام الأخيرة من فصل الخريف معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ولطيف على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وأكدت وجود أمطار خفيفة غدا الثلاثاء على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، والخميس على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، موضحة أن الجمعة هو أول أيام فصل الشتاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 21 الصغرى 14

السواحل الشمالية:- العظمى 21 الصغرى 13

جنوب سيناء:- العظمى 25 الصغرى 16

شمال الصعيد:- العظمى 21 الصغرى 9

جنوب الصعيد:- العظمى 26 الصغرى

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 21 الصغرى 14

السواحل الشمالية:- العظمى 21 الصغرى 13

جنوب سيناء:- العظمى 25 الصغرى 17

شمال الصعيد:- العظمى 22 الصغرى 9

جنوب الصعيد:- العظمى 26 الصغرى 13

درجات الحرارة المتوقعة الخميس

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 21 الصغرى 14

السواحل الشمالية:- العظمى 21 الصغرى 13

جنوب سيناء:- العظمى 26 الصغرى 17

شمال الصعيد:- العظمى 22 الصغرى 9

جنوب الصعيد:- العظمى 27 الصغرى 14