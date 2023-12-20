زيت الليمون.. يزيل السموم ويعالج حب الشباب| فوائده مذهلة للبشرة

زيت الليمون واحد من الزيوت الأساسية التي لا غنى عنها، ويتم عصره من بذور الليمون، ويتميز بدوره الهام في تغذية البشرة وتوحيد لونها؛ لإحتوائه على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة.

تحتوي بذور الليمون على حمض اللينوليك وحمض الأوليك، وكلاهما مفيد لتجديد شباب بشرتك، كما يساعدان أيضًا في تهدئة الالتهاب وترطيب البشرة، ويمكن أن تساعد المستويات المرتفعة بشكل طبيعي من حمض اللينوليك في علاج البشرة المعرضة لحب الشباب، وهذا لأن البشرة المعرضة لحب الشباب قد ثبت أنها تحتوي على مستويات عالية من حمض الأوليك، وبإضافة حمض اللينوليك يمكنه إعادة توازن مستويات الحمض، لذا نقدم لك فوائد زيت الليمون السحرية للجسم.



فوائد زيت الليمون

1- خاصية إزالة السموم

زيت الليمون قادرة على تنظيف الجسم من السموم والطفيليات والمواد الأخرى غير المرغوب فيها، قد يكون الأمر مريرًا بعض الشيء ، لكن لا بأس بذلك لأنك ستحصل على فوائد صحية.



2- القضاء على الدودة الخيطية

من الشائع إصابة الأطفال بعدوى الدودة الخيطية ومع ذلك يعمل زيت الليمون قادر على تقديم علاج طبيعي للقضاء على الدودة الخيطية مع خاصية إزالة السموم المملوكة لليمون.

3- منع داء المبيضات

داء المبيضات هو عدوى سطحيَّة في الفم أو المهبل أو الجلد تُسبب بقعاً بيضاء أو حمراء وحكَّةً أو تهيجاً أو كليهما، فإن الخاصية المضادة للفطريات الموجودة في الليمون قادرة على مكافحة العدوى بشكل فعال.



4- يعالج حب الشباب

مثل الخاصية المضادة للبكتيريا بهذه الطريقة ، فإن الزيت العطري من بذور الليمون فعال جدًا في علاج حب الشباب.



5- يعالج التهابات المسالك البولية

من المدهش أن استهلاك بذور الليمون لعلاج عدوى المسالك البولية حيث تمتلك البذور خاصية قوية مضادة للبكتيريا يمكن لمستخلص زيت الليمون أن يحارب التهابات المسالك البولية المقاومة للمضادات الحيوية، ليس فقط المستخلص، يمكننا أيضًا تناول البذور الكاملة لعلاج التهابات المسالك البولية.