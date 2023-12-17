آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية.. يبحث العديد من طلاب الشهادة الإعدادية عبر محرك البحث "جوجل"، عن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية لعام 2024 م، وذلك استعدادًا لتسجيلها والتقدم للامتحانات المقرر لها في يناير المقبل.

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية يوم 31 ديسمبر الجاري، بعدما انطلقت يوم 5 ديسمبر بجميع محافظات الجمهورية.

ويمكن تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية من خلال الموقع الإلكتروني من خلال الرابط

https://moe-register.emis.gov.eg/

الضغط على تسجيل الدخول

كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365

إدخال البيانات المطلوبة بدقة منها صورة شخصية 4*6، وكتابة اسم الطالب كامل مطابقًا لشهادة الميلاد

الضغط على حفظ البيانات

بعد كتابة البيانات يتم طباعة الاستمارة بالألوان لإظهار الصورة الشخصية وتقديمها مع الأوراق بالمدرسة.

الأوراق المطلوبة عند تقديم الاستمارة

يتم التقديم باستمارة الصف الثالث الإعدادي الإلكترونية

3 صور شخصية خلفية بيضاء

أصل شهادة الميلاد كمبيوتر

صورة طبق الأصل من الاستمارة الإلكترونية مطابقة للصور الشخصية المقدمة.

تقديم كشف 12 د من موقع الوزارة أصل وصورة معتمد من المدرسة.

وصل سداد رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية

طابع فئة 3 جنيهات في حالة بيان راسب.

إرفاق بيان رسوب لآخر عام رسب به.

خطاب إلحاق على نظام المنازل.

ألا يقل عمر الطالب المتقدم عن 14 سنة.

ألا يزيد عمر الطالب على 18 سنة.