الأحد 17 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية.. يبحث العديد من طلاب الشهادة الإعدادية عبر محرك البحث "جوجل"، عن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية لعام 2024 م، وذلك استعدادًا لتسجيلها والتقدم للامتحانات المقرر لها في يناير المقبل.

txt

استمرار فعاليات دورة التعليم المدني بمحافظة جنوب سيناء

txt

معلمة الأجيال.. أهالى أسيوط يناشدون وزير التعليم بتخليد اسم ناظرة مدرسة الزهراء الابتدائية

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 

ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية يوم 31 ديسمبر الجاري، بعدما انطلقت يوم 5 ديسمبر بجميع محافظات الجمهورية.

ويمكن تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية من خلال الموقع الإلكتروني من خلال الرابط

 https://moe-register.emis.gov.eg/

الضغط على تسجيل الدخول

كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365

إدخال البيانات المطلوبة بدقة منها صورة شخصية 4*6، وكتابة اسم الطالب كامل مطابقًا لشهادة الميلاد

الضغط على حفظ البيانات 

بعد كتابة البيانات يتم طباعة الاستمارة بالألوان لإظهار الصورة الشخصية وتقديمها مع الأوراق بالمدرسة.

الأوراق المطلوبة عند تقديم الاستمارة 

يتم التقديم باستمارة الصف الثالث الإعدادي الإلكترونية

3 صور شخصية خلفية بيضاء

أصل شهادة الميلاد كمبيوتر

صورة طبق الأصل من الاستمارة الإلكترونية مطابقة للصور الشخصية المقدمة.

تقديم كشف 12 د من موقع الوزارة أصل وصورة معتمد من المدرسة.

وصل سداد رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية

طابع فئة 3 جنيهات في حالة بيان راسب.

إرفاق بيان رسوب لآخر عام رسب به.

خطاب إلحاق على نظام المنازل.

ألا يقل عمر الطالب المتقدم عن 14 سنة.

ألا يزيد عمر الطالب على 18 سنة.

مواد متعلقة

استمرار فعاليات دورة التعليم المدنى بمحافظة جنوب سيناء

ندوة توعوية بحقوق ذوي الإعاقة في التعليم بجامعة عين شمس

انعقاد ثاني جلسات مجلس شئون التعليم في جامعة عين شمس

تعاون مشترك بين مصر واليابان في مجال التعليم

العاملون بوزارة التعليم العالي يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024

وزير التعليم العالي: إعداد الكوادر المؤهلة لتحقيق الأمن القومي

الجريدة الورقية