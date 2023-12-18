رسوم التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية وآخر موعد لتسجيل الاستمارة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسوم التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية لعام 2023-2024 بـ 158 جنيهًا، يتم سدادها من خلال منافذ فوري أو البريد.

آخر موعد لتسجيل الاستمارة

آخر موعد لتسجيل استمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية هو نهاية شهر ديسمبر الجاري، حيث تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية في منتصف يناير المقبل.

خطوات تسجيل استمارة التقدم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية كالتالى:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. النقر على رابط "تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية". إدخال بيانات الطالب، بما في ذلك الاسم الرباعي، وتاريخ الميلاد، وبيانات المدرسة. رفع صورة شخصية للطالب مطابقة للمواصفات المقررة. طباعة الاستمارة الإلكترونية. مراجعة البيانات المسجلة على الاستمارة، واعتمادها من المدرسة.

الأوراق المطلوبة

تتضمن الأوراق المطلوبة للتسجيل في امتحان الشهادة الإعدادية ما يلي: