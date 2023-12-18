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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الشناوي: هدفنا التتويج بالبرونزية.. وننتظر دعم الجماهير ‏

محمد الشناوي
محمد الشناوي

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طي صفحة مباراة ‏فلومينينسي، التي أقيمت على ملعب الملك عبد الله بجدة «الجوهرة المشعة» للتركيز في ‏مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية التي تقام يوم الجمعة المقبل بحثًا عن الفوز ‏بالميدالية البرونزية.‏

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وقال الشناوي إن لاعبي الفريق لم يقصروا خلال مباراة فلومينينسي، وإن ضربة الجزاء التي ‏احتسبت على الفريق وسجل منها الفريق البرازيلي هدف التقدم كانت نقطة تحول في مجريات ‏المباراة.‏

وأشار كابتن الأهلي إلى أن الأهلي قدم شوطًا أول جيدًا، وأهدر لاعبو الفريق العديد من الفرص ‏التي كانت كفيلة بترجيح كفة الأهلي للفوز بالمباراة في حال التسجيل.‏

وأوضح أن لاعبي الأهلي كان هدفهم الوصول لنهائي البطولة وتحقيق إنجاز تاريخي يضاف ‏للنادي والجيل الحالي، ولكن في النهاية التوفيق غاب عن الفريق خلال مباراة فلومينينسي.‏

واختتم محمد الشناوي تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي حزينة بعد خسارة اليوم وعدم ‏الوصول إلى نهائي البطولة، ولكن الفرصة ما زالت قائمة للفوز بميدالية برونزية والاحتفال ‏معهم يوم الجمعة

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