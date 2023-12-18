الشناوي: هدفنا التتويج بالبرونزية.. وننتظر دعم الجماهير
أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طي صفحة مباراة فلومينينسي، التي أقيمت على ملعب الملك عبد الله بجدة «الجوهرة المشعة» للتركيز في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية التي تقام يوم الجمعة المقبل بحثًا عن الفوز بالميدالية البرونزية.
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وقال الشناوي إن لاعبي الفريق لم يقصروا خلال مباراة فلومينينسي، وإن ضربة الجزاء التي احتسبت على الفريق وسجل منها الفريق البرازيلي هدف التقدم كانت نقطة تحول في مجريات المباراة.
وأشار كابتن الأهلي إلى أن الأهلي قدم شوطًا أول جيدًا، وأهدر لاعبو الفريق العديد من الفرص التي كانت كفيلة بترجيح كفة الأهلي للفوز بالمباراة في حال التسجيل.
وأوضح أن لاعبي الأهلي كان هدفهم الوصول لنهائي البطولة وتحقيق إنجاز تاريخي يضاف للنادي والجيل الحالي، ولكن في النهاية التوفيق غاب عن الفريق خلال مباراة فلومينينسي.
واختتم محمد الشناوي تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي حزينة بعد خسارة اليوم وعدم الوصول إلى نهائي البطولة، ولكن الفرصة ما زالت قائمة للفوز بميدالية برونزية والاحتفال معهم يوم الجمعة