عرض سعودي لضم محمد الشناوي برقم خيالي
أكد الاعلامي سيف زاهر، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، يمتلك عرضًا مغريًا من أحد أندية الدوري السعودي.
وأضاف “زاهر” عبر قناة أون تايم سبورتس: “خلال ساعات قليلة سيتلقى مجلس إدارة الأهلي العرض الرسمي من النادي السعودي بخصوص الحصول على خدمات الشناوي”.
وأكمل: “الأهلي وضع رقمًا خياليًا للموافقة على رحيل محمد الشناوي، وبنسبة 90% الحارس مستمر في القلعة الحمراء”.
وتابع: “الشناوي قيمة كبيرة في الأهلي وأنصح مجلس إدارة النادي بالتجديد له 4 مواسم جديدة”.
الجدير بالذكر أن الشناوي قد تلقى عروضًا عديدةً من نادي النصر السعودي على مدار الموسمين الماضيين.
مباراة فلومينينسي
أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طي صفحة مباراة فلومينينسي، التي أقيمت على ملعب الملك عبد الله بجدة «الجوهرة المشعة» للتركيز في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية التي تقام يوم الجمعة المقبل بحثًا عن الفوز بالميدالية البرونزية.
وقال الشناوي إن لاعبي الفريق لم يقصروا خلال مباراة فلومينينسي، وإن ضربة الجزاء التي احتسبت على الفريق وسجل منها الفريق البرازيلي هدف التقدم كانت نقطة تحول في مجريات المباراة.
وأشار كابتن الأهلي إلى أن الأهلي قدم شوطًا أول جيدًا، وأهدر لاعبو الفريق العديد من الفرص التي كانت كفيلة بترجيح كفة الأهلي للفوز بالمباراة في حال التسجيل.
وأوضح أن لاعبي الأهلي كان هدفهم الوصول لنهائي البطولة وتحقيق إنجاز تاريخي يضاف للنادي والجيل الحالي، ولكن في النهاية التوفيق غاب عن الفريق خلال مباراة فلومينينسي.
واختتم محمد الشناوي تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي حزينة بعد خسارة اليوم وعدم الوصول إلى نهائي البطولة، ولكن الفرصة ما زالت قائمة للفوز بميدالية برونزية والاحتفال معهم يوم الجمعة