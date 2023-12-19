عام الإبل 2024.. احتفاء بالموروث في السعودية

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن عام الإبل، بعد ما سماه مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، في إطار الاحتفاء بمكانتها وقيمتها الثقافية.

جلسة مجلس الوزراء تناولت أيضا إنشاء هيئة خاصة باسم الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وفقاً لترتيباتها التنظيمية.

وفي السياق ذاته، أعرب المجلس عن تقديره لجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قيادة ملف استضافة المملكة لمعرض "إكسبو 2030"، وفوزها بالاستضافة.

وزير الثقافة يثمن موافقة تسمية عام 2024 بـ"عام الإبل"

فيما ثمن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، موافقةَ مجلس الوزراء على تسمية عام 2024 بـ"عام الإبل" للاحتفاء بالقيمة الثقافية الفريدة التي تمثلها الإبل في حياة أبناء الجزيرة العربية، وتأصيل مكانتها الراسخة.

كما رفَع الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما تحظى به الثقافة والمثقفون من رعايةٍ كريمة ودعمٍ غير محدود منح الثقافة السعودية حقها من الاعتزاز والفخر.

وستتولى وزارة الثقافة الإشرافَ على "عام الإبل 2024"، وستعمل من خلاله على إبراز قيمة الإبل وارتباطها بالهوية السعودية عبر مبادرات وبرامج متنوعة، تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركائها.