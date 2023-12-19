يستغل علاقته بالمشاهير لإيقاع ضحاياه .. التحقيق مع المتهم بقيادة شبكة طيارين مزيفين

تباشر النيابة العامة في النزهة، تحقيقات موسعة مع شخص تم ضبطه، متهم بانتحال صفة طيار بشركة مصر للطيران، وإنشاء صفحة على فيس بوك بزعم وإيهام الشباب والفتيات خريجي معاهد الطيران الخاصة، بقدرته على تعيينهم كـ طيارين ومضيفات في شركة مصر للطيران ووزارة الطيران المدني.

بيتصور مع المشاهير علشان يقنع ضحاياه .. التحقيق مع المتهم بقيادة شبكة طيارين مزيفين

كانت بداية التفاصيل ، بتلقي رجال الإدارة العامة لمباحث مطار القاهرة بقيادة اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، بلاغات من عدة أشخاص يتهمون "ك. ع" 25 سنة، خريج الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بالنصب عليهم عن طريق إيهامهم بتوظيفهم بشركة مصر للطيران كمضيفات وطيارين، بالزعم بتكوينه شبكة علاقات قوية، وعمله داخل مطار القاهرة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الشاب المتهم والذي تبين أنه استغل عددا من الشباب والفتيات الراغبين في العمل بمجال الطيران والضيافة الجوية عن طريق صفحته على فيس بوك، وإيهامهم بقدرته على تعيينهم في مجال الطيران واستخراج كارنيهات مزيفة لهم، مستغلا صورا له بطاقم الطيران داخل الشركة أثناء فترة تدريب تلقاها مع زملائه طلاب الأكاديمية في شركة مصر للطيران.

كانت البداية بشك أحد الضحايا في كلام الطيار المزيف ، وذهب إلى مقر شركة مصر للطيران وعندما سأل عن حقيقة توظيفه أفادوه بأنه لا يوجد أحد بهذه البيانات وأن الشخص المذكور نصاب ولا تربطه علاقة بالشركة.

دلت التحريات على صحة أقوال الشاكي وتوصلت إلى عدد من الضحايا، وأن المتهم استولى على مبالغ مالية كبيرة من أكثر من 7 ضحايا شباب وفتيات للعمل طيارين ومضيفات.

أكدت التحريات والتحقيقات أيضا، أن المتهم يسعى للحصول على صور مع المشاهير في مناسبات مختلفة لإقناع الضحايا بأنه من ذوي النفوذ والعلاقات ونشر هذه الصور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

التصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بطريق السلام

كما صرحت نيابة شرق القاهرة ، التصريح بدفن جثتين لشخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بين دراجة نارية -كانا يستقلانها- وسيارة ملاكي، على طريق شارع الـ100 بمدينة السلام.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث ،وجرى نقل جثتيهما لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل بخارية وسيارة ملاكي على طريق شارع الـ100، بمدينة السلام ومصرع شابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث السلام إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع كل من؛ حمد عبدالغني، 22 عامًا، ومحمد حامد، 20 عامًا، مقيمان بمنطقة المطرية.

وجرى نقل الجثتين لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.