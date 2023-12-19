تباشر نيابة مصر الجديدة ، التحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة العثور على جثة أربعيني في ظروف غامضة داخل مدرسة بمنطقة مصر الجديدة،كما طلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

التحقيقات في واقعة العثور على جثة داخل حوش مدرسة في مصر الجديدة

كما تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة «أربعيني» داخل مدرسة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، جرى نقلها إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة.

البداية، بورود بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوجود جثة «أربعيني» بدائرة القسم بمصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، تبين بالعثور على جثة شخص يدعى جاد عبدالرحيم، 44 عامًا، غفير بمدرسة، ملقاه على الأرض داخل حوش المدرسة.

ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

التحقيق مع صاحب سيارة دهس طالب في التجمع الأول

كما تواصل جهات التحقيق ، التحقيقات مع صاحب سيارة دهس طالب، مما أسفر عن مصرعه في التجمع الأول.

وتلقي قسم شرطة التجمع الأول ، بلاغا بمصادمة ومتوفى أمام أحد المجمعات التجارية بمحور محمد نجيب بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) الطريق بمحل البلاغ إصطدمت به سيارة مجهولة مما أسفر عن وفاته.

وأثناء السير فى إجراءات البحث حضر مرتكب الواقعة لديوان القسم من تلقاء نفسه ( طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ) وبحوزته السيارة قيادته المتسببة فى الحادث.

وبمناقشته أقر أنه أثناء سيره محل البلاغ يصطدم بالمتوفى أثناء عبوره للطريق محل البلاغ معللًا سبب فراره خوفه من بطش الأهالى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.