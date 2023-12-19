شبورة كثيفة وتوقعات بأمطار خفيفة.. حالة الطقس اليوم

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023، والتوقعات الجوية على مدار اليوم لأخذ الاحتياطات اللازمة من قبل المواطنين.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعية "فيسبوك"، أن اليوم يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وقالت الهيئة إن هناك شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما عن هطول الأمطار، قالت الأرصاد إن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجة الحرارة اليوم الثلاثاء 19-12-2023

درجة الحرارة في القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية الصغرى 13 والعظمى 21

درجة الحرارة في 6 أكتوبر الصغرى 13 والعظمى 21

درجة الحرارة في بنها الصغرى 14 والعظمى 22

درجة الحرارة في دمنهور الصغرى 13 والعظمى 22

درجة الحرارة في وادى النطرون الصغرى 14 والعظمى 22

درجة الحرارة في كفر الشيخ الصغرى 13 والعظمى 21

درجة الحرارة في المنصورة الصغرى 14 والعظمى 21

درجة الحرارة في الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 22

درجة الحرارة في شبين الكوم والصغرى 14 والعظمى 22

درجة الحرارة في طنطا الصغرى 13 والعظمى 21

درجة الحرارة في دمياط الصغرى 14 والعظمى 22

درجة الحرارة في بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 22

درجة الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 23

درجة الحرارة في السويس الصغرى 14 والعظمى 22

درجة الحرارة في العريش الصغرى 12 والعظمى 23

درجة الحرارة في رفح الصغرى 11 والعظمى 22

درجة الحرارة في رأس سدر الصغرى 14 والعظمى 25

درجة الحرارة في نخل الصغرى 10 العظمى 22

درجة الحرارة في سانت كاترين الصغرى 06 والعظمى 20

درجة الحرارة في الطور الصغرى 14 والعظمى 25

درجة الحرارة في طابا الصغرى 14 والعظمى 22

درجة الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26

درجة الحرارة في الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21

درجة الحرارة في العلمين الصغرى 12 والعظمى 21

درجة الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 20

درجة الحرارة في السلوم الصغرى 11 والعظمى 18

درجة الحرارة في سيوة الصغرى 10 والعظمى 20

درجة الحرارة في الغردقة الصغرى 16 والعظمى 25

درجة الحرارة في مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 26

درجة الحرارة في الفيوم الصغرى 13 والعظمى 22

درجة الحرارة في بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 23

درجة الحرارة في المنيا الصغرى 11 والعظمى 23

درجة الحرارة في أسيوط الصغرى 11 والعظمى 24

درجة الحرارة في سوهاج الصغرى 12 والعظمى 25

درجة الحرارة في قنا الصغرى 13 والعظمى 25

درجة الحرارة في الأقصر الصغرى 14 والعظمى 26

درجة الحرارة في أسوان الصغرى 15 والعظمى 27

درجة الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 25

درجة الحرارة في أبوسمبل الصغرى 15 والعظمى 26

درجة الحرارة في شلاتين الصغرى 21 والعظمى 28

درجة الحرارة في حلايب الصغرى 21 والعظمى 26

درجة الحرارة في أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 26

درجة الحرارة في رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 27