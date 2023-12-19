عاجل
بشرة سارة عن أسعار البصل (فيديو)
الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تعرف على مصير طلبات التصالح السابقة التي لم يتم البت فيها

بوابة الوفد الإلكترونية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023.

txt

"محلية النواب" تعلن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح (هدية من الحكومة)

txt

مخالفات البناء.. حالات لا يجوز فيها التصالح

وحددت المادة الثانية من القانون، أن يتم إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

كما نصت المادة أيضًا على إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قُدمت وفق أحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضٍ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

وأكدت المادة الثانية من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، أنه لا يتم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح في حالة سدادهما من قبل على أن يتم التعامل بأسعار متر التصالح وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.

مواد متعلقة

مخالفات البناء.. أسباب رفض طلب التصالح

محافظ جنوب سيناء يكرم أعضاء لجنة البت الدائمة بطلبات التصالح بمدينة شرم الشيخ

شروط وأحوال قانونية مُنظمة لمبدأ التصالح الضريبي

قانون التصالح.. موعد التطبيق والرسوم بحسب المنطقة السكنية

تفاصيل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد.. قانوني يكشف

إسكان النواب: قانون التصالح الجديد سمح بالبناء خارج الحيز العمراني بمحدد دستوري

قانون التصالح.. تخفيض 25% على رسوم التصالح في مخالفات البناء

تخفيض مقابل التصالح بمخالفات البناء.. ورفض في هذه الحالة
الجريدة الورقية