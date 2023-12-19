الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مخالفات البناء.. حالات لا يجوز فيها التصالح

مخالفات البناء
مخالفات البناء

مخالفات البناء.. يكثف الكثير من المواطنين البحث عن الحالات التي لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

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وزير الإسكان يُصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالسادات والفشن الجديدة

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661 قرار تصالح علي مخالفات البناء لأهالي مدينة راس سدر

حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء

لا يمكن التصالح على منزل آيل للسقوط

عند البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل 

عند تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات الجراجات

سعر متر التصالح فى مخالفات البناء

نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، كما وضع تيسيرات للمواطنين على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها.

رفض التصالح في مخالفات البناء

جدير بالذكر يرفض التصالح في مخالفات البناء، عند عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري، ناهيك عن التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، فضلاً عن حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، ناهيك إلى عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

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