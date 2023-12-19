"محلية النواب" تعلن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح (هدية من الحكومة)

علق النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على قانون التصالح على مخالفات البناء، مشددًا على أنه يمثل هدية من الحكومة ومجلس النواب للشعب المصري لحل مشكلة 3 ملايين أسرة تسكن في مبان مخالفة على أرض مصر، هذه الأسر كانت تواجه خطر الإزالة والمخالفات والسجن، وقد وفر القانون الجديد العديد من الحلول لمساعدتهم.

قانون التصالح على مخالفات البناء

وأوضح "وفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح ستصدر خلال 6 شهور من تاريخ صدور القانون، وأنه سيكون هناك تسهيلات كبيرة في مخالفات التصالح، مشددًا على أن القانون الجديد يهدف إلى دعم الأسر المصرية.

وأوضح أن سعر المتر سيكون بـ50 جنيها ويمكن التقسيط على 3 سنوات بدون فوائد، أو 7 سنوات بفائدة رمزية تعتمد على فائدة البنك المركزي ولا تزيد عن 12%، مؤكدًا أنه لا يمكن التصالح مع الجراجات التي تحولت إلى محال تجارية، أو الأراضي التي تتبع لوزارة الري.

مخالفات البناء.. يكثف الكثير من المواطنين البحث عن الحالات التي لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء

لا يمكن التصالح على منزل آيل للسقوط عند البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل عند تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات الجراجات سعر متر التصالح فى مخالفات البناء نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، كما وضع تيسيرات للمواطنين على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها.

رفض التصالح في مخالفات البناء جدير بالذكر يرفض التصالح في مخالفات البناء، عند عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري، ناهيك عن التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، فضلاً عن حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، ناهيك إلى عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.