الثلاثاء 19/ديسمبر/2023 - 08:55 م 12/19/2023 8:55:32 PM

إن التحرك الفعال الذى تقوم به مصر بقيادة السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، لوقف الحرب الظالمة التى قتلت الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهدمت الديار والمساجد والكنائس أمام الرأى العام العالمى الذى اهتز فى بلاد كثيرة ضد قوى الشر التى لا تعرف معنى الرحمة، ولا يعرفون الا الابادة والتطهير العرقى، هو دور جوهرى وتاريخى. ما يحدث فى غزة والضفة هو ارتكاب مجازر وإبادة جماعية ضد اخوتنا أبناء فلسطين العزيزة على قلوبنا، لا بايدن ولا انجلترا اهتزت فى قلوبهم رحمة ضد القصف الوحشى وانتهاك آدمية الأبرياء من الأطفال، لم يهتز لهم جفن ولم يصبهم ألم على أرواح الأبرياء الذين قضوا نحبهم، ولا بد من تكاتف العالم المخلص لله من وقف هذه الهجمات والرعب الذى يمارس ضد الآدمية العزل ووقف التهجير القسرى للمواطنين، وما حدث من جرائم حرب ودفن الأبرياء احياء لا بد من عقاب جماعى لهؤلاء الصهاينة الذين يملكون أسلحة الدمار الشامل وخراب وتدمير غزة والضفة، لا بد من إثارة الضمير العالمى والأحرار من الأمم المخلصة لوقف هذه الهجمات الصهيونية.. وفق الله رئيس الجمهورية وكل القيادات المسئولة للدفاع عن أمننا الوطنى.