وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر لكرة الطائرة للناشئين بالفوز ببطولة أفريقيا

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي منتخب مصر للناشئين لكرة الطائرة، بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا، والتغلب علي ليبيا صاحب الأرض والجمهور بثلاثة أشواط نظيفة.



وأشار وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية فى كافة المراحل العمرية وفى مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا فى مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.



كما هنأ الدكتور أشرف صبحي نادي سبورتنج، بعد تتويجه بطلاً لبطولة أفريقيا لكرة السلة للعام الثاني علي التوالي بعد تحقيق الفوز علي فريق KPA الكيني في المباراة النهائية.



وأشار الوزير إلي استمرار الريادة القارية والعربية في الآونة الأخيرة علي مستوي الأندية والمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية بفضل التطور الذى تشهده المنظومة الرياضية المصرية والدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.