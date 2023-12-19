منظمة الصحة العالمية تعرب عن أملها في إنهاء الأعمال العدائية في غزة

أعربت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس عن أملها في الحصول على قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الأعمال العدائية.

وقالت هاريس - في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الثلاثاء/ - إن قدرة المنظمة على تقديم الدعم وكل ما يمكن فعله يزداد صعوبة كل يوم، لأنه لا مكان آمن في غزة، مضيفة أن أولئك الذين لم يُقتلوا بسبب القصف معرضون الآن لخطر الموت في الملاجئ بسبب الأمراض أو قلة الرعاية الطبية أو الجوع.

وأشارت إلى أن مرض التهاب الكبد الوبائي يعد مصدرا كبيرا للقلق في غزة، فهناك اشتباه في وجود أكثر من 1100 حالة حيث إنه لا يمكن القيام بفحوصات للتأكد من المرض لأن الفحوصات كانت تجرى في مستشفى الشفاء وهو الآن بالكاد يعمل.

وأعربت هاريس عن شعورها بالقلق إزاء مرض التهاب الكبد الوبائي A وE بسبب المياه الملوثة والعيش في أوضاع صحية سيئة والطعام الملوث، مشيرة إلى أن الالتهاب الكبدي (E) يشكل خطورة على السيدات الحوامل، كما أن الالتهاب الكبدي (A) يمكن أن يكون قاتلا أيضا للأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة كما هو الحال بالنسبة للجميع في غزة في الوقت الحالي.

وأوضحت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية أن الاحتياجات الأكثر إلحاحا التي تحتاج إليها مستشفيات قطاع غزة هي الوقود، مشيرة إلى أن هناك حاجة بوجه عام إلى الوقود والطعام والماء، وفيما يتعلق باللوازم الطبية أكدت أن هناك حاجة لأدوية المسكنات ومواد التخدير وكل المعدات المتعلقة بتقويم العظام، وأردفت قائلة "لأن الكثير من الأشخاص للأسف يفقدون أطرافهم، وبمجرد انتهاء العمليات العدائية سيتعين علينا فعل الكثير من أعمال إعادة التأهيل للكثير من الأشخاص الذين تضرروا جسديا ونفسيا."

وفي سياق متصل قال المندوب الصيني في مجلس الأمن الدولي، داي بينج، اليوم الثلاثاء، أهل غزة يفتقرون إلى أساسيات الحياة وشاحنات المساعدات تنتظر على الجانب الآخر.

وأضاف أن “دولة الإمارات حظيت بدعم معظم أعضاء المجلس لمشروع قرارها”.

كما طالب المندوب الصيني في مجلس الأمن الدولي، المجلس بالتحرك لوقف إطلاق النار في غزة.

أوضح أن “المزيد من الخسائر المدنية في غزة لن يعيد الرهائن ولا يضمن الأمن لأي طرف”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس،، إن جنود الجيش الإسرائيلي سيواصلون العمل في عمق قطاع غزة حتى في المرحلة التالية من القتال.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جانتس: “سنستمر حتى عودة الرهائن وإزالة تهديد حماس، حتى يتمكن الناس من العودة إلى منازلهم.. نحن، كقيادة، ملتزمون بالتأكد من أن عملية العودة إلى الوطن ستبدأ قريبا”.

أضاف: “حتى عندما ننتقل إلى المرحلة التالية من القتال، سيواصل جنود الجيش الإسرائيلي العمل في عمق قطاع غزة، حتى نحقق جميع أهدافنا.. وسنواصل السيطرة على أراض في قطاع غزة من أجل توفير الأمن للمجتمعات الإسرائيلية. خطتنا التشغيلية لا تزال طويلة”.