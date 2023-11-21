منظمة الصحة العالمية: انتشار الجرب والحصبة بين الأطفال في غزة

أكد الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن الوضع كارثي وإنساني في غزة مع استمرار قتل الأبرياء وتجويع وتشريد مئات الآلاف، مشيرا إلى أن نصف القتلى تقريبا من الأطفال وعدد مشابه من النساء، كما أن 70% من المصابين نساء وأطفال.



وأشار الدكتور أحمد المنظري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، إلى أن قطاع غزة تحول لمنطقة موت وفي خطورة شديدة من تفشي الأمراض بسبب وجود عدد كبير من الجثث في مختلف المواقع وانتشار الروائح والبعوض والذباب الذي ينقل الأمراض.



واستكمل: يوجد 70 ألف حالة التهاب رئوي بين الأصحاء و40 ألف حالة من نزلات معوية حادة و15 ألف حالة التهابات جلدية بسبب الجرب و5 آلاف التهابات جلدية باكتيرية بين الأطفال وبدأ انتشار الحصبة والتهاب الكبد بسبب عدم نظافة المياه والأكل.

